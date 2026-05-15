タレントの藤本美貴さんは5月15日、自身のInstagramを更新。家族の日常ショットを公開しました。【写真】藤本美貴の“普通の日常”「素敵な写真ばかりです」藤本さんは「GWや最近の思い出」とつづり、5枚の写真を投稿。娘たちと「ディズニー行ったり」「原宿デート」をしたりしている様子や、「鉄棒の前周りの練習」をする娘たちの姿、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんが「多摩川デートで娘達を撮影する」姿などが見られ