JA全農は15日、JAなどに6月から10月までに卸す“秋の肥料”について、値上げを発表しました。値上げされるのは、農業で使う化学肥料の「三要素」とされる、窒素、リン酸、カリの主原料となる成分です。特に大きな値上げとなるのは窒素の主成分「尿素」で、去年11月からことし5月までに卸された“春の肥料”に比べて最大14.5％の上昇となります。全農によりますと、肥料の三要素のうち海外からの原料はいずれも、需要の堅調さや円安