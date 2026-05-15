元「ラストアイドル」の畑美紗起プロデュースの６人組アイドルグループ「Ｌｕｍｉéｔｏｉｌｅ（ルミエトワール）」（ルミエト）が、６月２７日に神田明神ホールでのライブ「まだ名もない星たちへ」でデビューすることを１５日、発表した。また、デビュー曲「なりたい、無敵ヒロイン」を２６日に配信リリースする。「ラストアイドル」、「×純文学少女歌劇団」で活躍し、現在は俳優・モデル・クリエイターとして活動する畑