５人組ロックバンド・ＦＬＯＷが１５日、所属する大手芸能事務所アミューズの公式ＹｏｕＴｕｂｅで「ＦＬＯＷ結成２６周年記念インタビュー」を公開した。２０００年の結成から、今年が２６周年。バンド名にちなんで“２６（フロウ）”ということで、メンバーが大事な節目と位置づけている年に、ボーカル・ＫＥＩＧＯがＭＣを務める形式で、この２６年間を振り返った。初のカバーシングル「贈る言葉」（０３年）や大人気ア