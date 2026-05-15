サントリー―大阪B第2セット、スパイクを決め笑顔のサントリー・高橋藍＝横浜アリーナバレーボールの大同生命SVリーグ男子プレーオフは15日、横浜アリーナで2戦先勝方式の決勝第1戦が行われ、昨季覇者のサントリー（レギュラーシーズン1位）が大阪B（同2位）に3―1で先勝した。1―1で迎えた第3セットを25―16で奪い、第4セットは25―23でものにした。第2戦は16日に行われる。