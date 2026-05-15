6月11日開幕のサッカーW杯北中米大会に合わせ渋谷パルコで、ファッションのポップアップイベント「RiseUpfortheCup」（6月13日〜7月20日）が開催される。圧倒的な在庫数を誇るヴィンテージフットボールショップ「Bastone（バストーネ）」、KENJIROによる新鋭ブランド「BORNREADY（ボーン・レディ）」などが共催。バストーネが今大会の出場枠拡大に合わせ、全48カ国のナショナルチームユニホームを独自のネットワー