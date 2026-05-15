サッカーのＷ杯日本代表メンバーに初選出された小川横浜育ちの大型ストライカーが苦節を経て夢舞台の切符をつかみ取った。桐光学園高出身の２８歳、ＦＷ小川航基（ＮＥＣナイメヘン）が８度目のＷ杯に臨む日本代表に初選出。「次のワールドカップで点を取るのは自分」と語っていた生粋の点取り屋が、約１カ月後に迫った本大会で有言実行のゴールを狙う。１８６センチの長身を生かしたポストプレーに守備ラインの裏への抜け出し