プロ雀士でマルチタレントの岡田紗佳（32）が15日、都内でプロ麻雀リーグ「Mリーグ2025−26」の閉幕イベント前に、所属する「KADOKAWAサクラナイツ」の選手として取材に応じた。7月22日リリースの楽曲「国士無双LOVE」で歌手デビューすることが発表されており、同曲がオフィシャルソングに決まり自身も参戦する「Mトーナメント2026」（6月1日開幕）への意気込みを明かした。岡田は「これから『Mトーナメント』が始まるんですけど、