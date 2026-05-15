俳優の咲妃みゆ、小関裕太、花乃まりあらが１５日、東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬで行われたミュージカル「レッドブック〜私は私を語るひと〜」（１６〜３１日）の取材会・公開ゲネプロに登場した。この作品は韓国で異例のヒットを記録した創作ミュージカル。１９世紀のロンドンを舞台に、主人アンナが、社会の偏見などと闘いながら「私」として生きる道を見つけ出す物語だ。アンナを演じる咲妃は「この作品を愛し守って