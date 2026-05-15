HR王＆打点王→打率.161＆OPS.560の大不振歴史的活躍が一転、厳しいシーズンを送っている。マリナーズのカル・ローリー捕手は13日（日本時間14日）、右脇腹痛のため10日間の負傷者リスト（IL）に入った。昨季は60本塁打を放つなど、一大センセーションを起こしたものの今季は大不振。米ファンからは「1年だけの選手」「打ち方を忘れた」と批判の声が寄せられている。2023・2024年も30本塁打以上を放つなど、大型捕手としての確