サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が１５日に発表され、各国メディアが報じた。関心を集めたのは左太もも裏を痛めた三笘薫（ブライトン）の落選。英スカイスポーツ、ＢＢＣは速報として伝える衝撃ぶりだった。韓国の「ｘｐｏｒｔｓｎｅｗｓ」は三笘の選外で「日本代表は強制的に１・５軍になった」と表現。５大会連続の選出となった３９歳の長友佑都（ＦＣ東京）は「精神的支柱になる」とした。同国メディア