◇大相撲夏場所６日目（１５日、東京・両国国技館）東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）は、西前頭筆頭・隆の勝（湊川）との取り直しの一番を首投げで制し、２連勝で３勝３敗とした。最初の相撲は相手の激しい突き押しに後退。土俵際で上手投げを仕掛け、もつれるように倒れ込んだ。行司軍配は義ノ富士だったが、物言いがつき、協議の末、同体で取り直しとなった。取り直しの一番も再び土俵際に追い詰められたが、「とっさです