元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんが１５日までにＳＮＳを更新。女子バレーボール日本代表選手とのショットを投稿して話題になっている。自身のインスタグラムに「女子バレー日本代表が始動しました」と書き出すと、同じくバレー元日本代表の荒木絵里香さんとともに石川真佑や関菜々巳ら代表選手とのショットを公開した。続けて「今年はロスオリンピックがかかる大事な大会がたくさんありますがたくさん応援し