◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人が今季初の４連勝で３位に再浮上した。先発の井上温大投手が８回無失点の好投で今季３勝目を挙げた。３勝はすべてＤｅＮＡ戦で、これで２４年からＤｅＮＡに対し自身７連勝となった。相川監督が左腕の井上に対し、あえて左打者８人を並べる奇策に打って出たが、１５０キロの直球とキレ味鋭いスライダーでハマ打線を封じ込めた。ー巨人・井上温大投手の一問一