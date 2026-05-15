ロックバンド「ＢＲＥＡＫＥＲＺ」のボーカルでタレントのＤＡＩＧＯが１５日、「名探偵コナン」の毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。１５日に自身の?を更新し、「名探偵コナンの毛利蘭ちゃんと新一くんの歌詞を書くのが大好きで、何曲もＢＲＥＡＫＥＲＺでオープニング、エンディングを書かせてもらっています」と始めて、「歌詞を書く時、山崎和佳奈さんの声が頭に聞こえていました。