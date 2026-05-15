ワンピースは着こなしがワンパターンになりがち...。そこで今回は、ヴィンテージライクな小花柄が可愛らしい「花柄キャミワンピース」の着回しコーデをご紹介します。ガーリーだけでなく、カジュアルにもシフトできる着こなし術をチェックして、いろんなテイストに挑戦しちゃおう♡Item 着回すアイテムはこちら♡花柄キャミワンピースヴィンテージライクな小花柄は今季の注目株♡ガーリーに決めたい日は1枚で、カジ