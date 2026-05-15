レディースカジュアルブランド「MILKFED.（ミルクフェド）」と「ハローキティ」がコラボレーション！（写真）【MILKFED.×ハローキティ】新作バッグなどコラボアイテム新作コラボアイテムが5月15日（金）から発売開始となりました♪本コラボレーションでは、ハローキティと双子の妹”ミミィ”が登場。気になるアイテムをチェックします。新作コラボアイテムをチェック！【MILKFED.×ハローキティ】MILKFED.のクールさと、ハローキ