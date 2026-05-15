読者の経験をもとにしたエピソードをご紹介！アルバイト先の友人が、系列店で働く女性にひと目惚れ。しかし、彼女にはすでに彼氏がいました。周囲の心配をよそに、彼は強引にアプローチを続けますが、その恋は思わぬ方向へと進んでいきます…。友人が恋した相手は、まさかの“彼氏持ち”当時、私はカフェでアルバイトをしていました。そこで働いていた同年代の友人は、明るくて人懐っこい性格の持ち主です。ある日の休憩中、彼が真