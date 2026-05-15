圧倒的な”ナチュラル感”…！『「日常感あふれるランジェリー姿が大胆すぎる…！」トップコスプレイヤー・えなこ《想像を掻き立てるプリ尻丸見えショット》に興奮の渦』が反響を巻き起こした、えなこがインスタグラムを更新。爽やかな水色ビキニ姿を披露し、SNSで歓喜の声が多数上がっている。今回のコーディネートは、淡いブルーを基調としたシンプルな三角ビキニに、同系色のラインが入ったルーズソックスを合わせたスタイル。