推し活をより楽しく便利にする【ビビファボ】シリーズの人気製品「ぬいぐるみ収納 ぬいタワー」の第3弾、部屋のどこでも好きな場所へ設置できる「フロアタイプ LBR-270」が登場する。＞＞＞ぬいタワーをチェック！（写真16点）ぬいぐるみの収納で悩んでいる方に朗報！数が少なければ机の上やベッドの枕元へ並べるので事足りるが、さらに置き場を確保するには、新たに棚を設置したり、ウォールシェルフを取り付けたりと、主に「壁