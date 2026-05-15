先ほど午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、宮城県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。きょう午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.3と推定されます。この地震で宮城県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。この地震で長周期地震動「階級3」が宮城県北部に発表されてい