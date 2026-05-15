日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。初めてW杯日本代表に選出されたMF中村敬斗（Sランス＝25）は同日、自身のスタッフが運営するインスタグラムに動画をアップし、意気込みを語った。動画では「子供たちに夢や希望を与えられるようなプレーをしてきます！」と意気込み、「和を待って一丸となって、全力で戦ってきますので、全力で応援よろ