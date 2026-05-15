元乃木坂46のメンバーで、現在は女優やグラビアなど多岐にわたって活躍中の相楽伊織さん（28）がグラビアムック「PARADE（パレード）」（小学館）2026春号に登場しました。また、デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズの一環として、『相楽伊織毎度お邪魔します』（撮影／細居幸次郎）もリリースされました。【写真】美白＆むっちりヒップで悩殺相楽伊織さんが沖縄の太陽浴びて美ボディ開放PARADE2026春号の表紙