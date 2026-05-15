大切な家族が突然倒れたという報せを受けたら、胸が締め付けられるような不安を感じることでしょう。イッチャマンさんがInstagramに投稿した3作品『大きな変化。』『わかりやすい、ひと言。』『え！？』では、そんな身内の突然の入院にまつわる出来事が描かれています。【漫画】『大きな変化。』（全編を読む）ある日、作者のもとへ「91歳の父が救急センターに運ばれた」という緊急の連絡が入るところから物語は始まります。急いで