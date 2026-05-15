夫婦関係がうまくいかなくなったとき、「子どものために離婚は我慢するべき」と悩むママは少なくないかもしれません。しかし、もし旦那さんから「子どもが成人したら離婚したい」と告げられたら、どう受け止めればよいのでしょうか。今回の投稿者さんは、3歳の子どもを育てながらフルタイムで働くママ。ある日、旦那さんから衝撃的な発言がありました。『子どもが20歳になったら離婚したいと言われました。子どもが生まれてから性