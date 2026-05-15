「2人目が生まれたら、上の子を最優先にするべき」というアドバイス。ママなら誰しも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。ところが今回の相談は、このルールが原因になってしまったようです。『上の子を優先して育児をしていたら、旦那とケンカになりました』下の子が生まれたときに、「上の子を優先にしよう」と旦那さんと話し合っていた投稿者さん。夫婦で決めたルールを投稿者さんは忠実に守ろうとしました。下の子が