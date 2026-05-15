インプレッサの特別仕様車「ST-H Style Edition」とはスバルのラインナップのなかでも、クラスを超えた安全性能と動的質感を兼ね備えたスタンダードモデルとして支持されているのが「インプレッサ」です。日本自動車販売協会連合会（自販連）が発表した2025年度（2025年4月〜2026年3月）の統計データによると、期間中に2万8930台を登録しました（SUVのクロストレックとの合算）。【画像】これがスバル「インプレッサ」の特別仕