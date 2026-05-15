新型キャンターやスーパーグレート3軸トラクターが大人気トラック関連業界では日本最大の展示会「ジャパントラックショー」が2年に一度、横浜市西区のパシフィコ横浜で催されています。開催年である今年は、2026年5月14日〜16日にかけて開催。過去最大規模となる170社が598ブースを展開し、物流関係者など多くの来場者でにぎわっています。国内大手トラック・バスメーカーも出展しており、その一翼を担う三菱ふそうトラック・