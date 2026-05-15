私（アスミ、30代）は6歳の長女（スイ）と0歳の次女（アイ）の母。子育てに奮闘する毎日ですが、夫（フミタカ、40代）や近所に住む母（ユウコ、60代）のおかげでなんとかがんばれています。しかし長女を預かるなど母の提案を断ると、母の機嫌を損ねてしまいました。夫やママ友（ナナコ、30代）には「都合よく親に頼りすぎたのでは」と指摘されましたが、母も孫に関わりたがっているので、私だけが悪いとは思えません。後日また機嫌