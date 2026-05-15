＜クローガー・クイーンシティ選手権2日目◇15日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの第2ラウンドがスタート。日本勢は14人が出場している。【写真】小麦色の肌がまぶしいシブコのJK時代初日をイーブンパー・30位で終えた渋野日向子は、日本時間午後8時37分に1番パー4からティオフ。しかしスタートホールは、ボギーを叩いてしまった。現在、首位とは5打差。残り17ホールで上位浮上を狙う。前日4