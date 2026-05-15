■16日（土）は広く晴れ 九州〜東北で30℃前後の暑さに16日（土）は北海道の北部を中心ににわか雨のところがありそうですが、そのほかは広く安定して晴れるでしょう。6月〜7月並みの暑さとなるところが多く、九州や中国地方を中心に、東北でも30℃以上の真夏日になるところがありそうです。屋外で活動する際はこまめな休憩や水分補給を心がけましょう。また、屋内でも暑い場合は無理をせず、冷房を使用するなど暑さ対策を行ってく