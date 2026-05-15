新潟市保健所は、新潟市北区葛塚に所在する飲食店「松潟屋」を原因施設とする食中毒の発生を発表しました。 市の保健所によりますと、5月2日から5月5日にかけて同店を利用した7グループ55人のうち、5グループ25人が下痢・嘔吐・腹痛などの消化器症状を呈しました。 保健所の調査では、患者6人および従業員1人からノロウイルスが検出。患者の症状と潜伏期間が一般的なノロウイルスによる食中毒と一致しており、患者な