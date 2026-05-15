新潟市に本社を置く新潟交通株式会社は15日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。 2026年3月期決算を発表した新潟交通。 売上高は前期比1.7%増の203億3197万円、営業利益は同11.0%増の22億3782万円となり、増収増益を達成しました。バスセンタービルやビルボードプレイスの賃貸収入の他、土産品販売の好調に加え、国際佐渡観光ホテル八幡館の宿泊客増加が寄与しました。