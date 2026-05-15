※日本語訳は後段にあります。 【写真を見る】Do You Know About Japan’s New 'Blue Ticket' System for Bicycles?青切符"制度、知ってる？留学生と学ぶ自転車の安全利用熊本 To ensure international students understand Japanese traffic rules and use bicycles safely, a traffic safety seminar was held at Kumamoto Technical College in Kumamoto City. A total of 56 first-year students from the Japan