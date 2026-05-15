今夜、宮城県で震度5弱を観測した地震による影響です。東北電力によりますと、宮城県女川町にある女川原子力発電所について、異常が起きていないか、状況を確認しているということです。日本原子力発電によりますと、茨城県東海村にある東海第二原発について、先ほどの地震による異常は確認されなかったということです。