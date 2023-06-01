首相官邸高市早苗首相が来週にも2026年度補正予算案の編成を表明する方針であることが15日分かった。中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰で打撃を受ける家計の負担を軽減する。複数の政府関係者が明らかにした。夏場の電気・ガス代を抑える補助金の再開やガソリン代の抑制に充てる。予算規模が焦点となる。26年度当初予算の予備費が1兆円と限りがあるため、例年は秋以降に作成する補正予算の前倒しに踏み切る。