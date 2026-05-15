7回、決勝3ランを放った西川（手前）を迎えるロッテナイン＝ZOZOマリンロッテが効果的な2本塁打で勝った。三回に佐藤の2ランなどで3点を先行。六回に追い付かれたが、七回に西川の3ランで勝ち越しに成功し、継投でリードを守った。3番手の中森が今季初勝利。オリックスは一発攻勢に屈した。