15日午後4時10分ごろ、横浜市都筑区北山田の市道交差点で、乗用車と自転車が衝突し、自転車に乗っていた小学2年の女児（7）が重傷を負った。搬送時、意識不明だったとの情報もある。神奈川県警都筑署は自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、車を運転していた川崎市宮前区、パート従業員川上しのぶ容疑者（63）を現行犯逮捕した。署によると現場は信号のない交差点で、出合い頭に衝突したとみられる。