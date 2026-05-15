◇パ・リーグ日本ハム０―３西武（2026年5月15日エスコンF）日本ハム・新庄剛志監督（54）は「今日の平良くんはなかなか打てません。明日、明日！」と、西武・平良の快投にお手上げの様子だった。打線は平良の前に7回2安打無得点と攻略出来ず。結局、完封リレーを喫した。カード初戦を落とし、2連敗で借金「2」。5位・楽天とのゲーム差が「1」に縮まった。