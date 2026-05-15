去就が注目される世界的人気の日本人女子レスラーが、まるで“惜別”を印象付けるかのような同僚との自撮りショットを投稿。ファンも感傷的なリアクションを送っている。【画像】日本人女子、素顔メイクで“惜別ショット”WWE女子スーパースターのアスカが13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。鎬を削ったライバルとの印象的な3ショットを公開した。写真に写っているのは、アスカとともにWWEの歴史を築き上げてきたブリー・