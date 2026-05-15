午後8時22分ごろ、東北地方とうほくちほうで震度5弱を観測する強い地震がありました。震源地は宮城県沖みやぎけんおき、震源の深さは約50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、6.3と推定されます。JR東日本によると、東北新幹線は地震の影響で東京〜新青森駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、22時40分ごろの運転再開を見込んでいます。一方で、山形新幹線「つばさ158号」が地震の影響で、運転を見合わせている。運転再