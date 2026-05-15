大手銀行3グループの1年間の決算が出そろい、金利上昇などを追い風に、いずれも純利益が過去最高を更新しました。3グループの純利益はあわせて5兆円を超えています。三菱UFJフィナンシャル・グループが発表した去年4月から今年3月までの決算によりますと、最終的な儲けを示す純利益は2兆4272億円でした。金利の上昇による利ざやの改善などにより、初めて2兆円を超えています。また、三井住友フィナンシャルグループは1兆5830億円、