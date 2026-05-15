「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）広島が完封勝利で連敗を２で止めた。防御率０点台男の先発・栗林が３月２９日・中日戦以来の今季２度目の１安打完封の快投。助っ人・モンテロが特大の先制５号ソロを放った。天敵の相手先発・大竹から２点を奪った。０−０の四回にモンテロが左翼席中段に飛距離１３３メートルの特大弾を放って先制に成功。さらに六回には先頭・大盛が一塁手・大山の失策で出塁し、辰見が犠打で送っ