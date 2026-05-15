遠藤航初優勝を目指す史上最強の「森保ジャパン」を、神奈川ゆかりの選手たちが支える。都道府県別出身者は最も多い８人で、過去に県内のＪクラブに所属した選手も合わせると１２人が選ばれた。日本の心臓を担うのが、横浜市出身の遠藤航（リバプール）だ。２月に左足首付近を痛めて手術を受けて３大会連続のＷ杯出場が危ぶまれたが、主将を務めてきた精神的支柱として監督の信頼は揺らがず、リハビリも順調。対人プレーやボー