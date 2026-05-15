【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ・アイドル楽曲を中心に数々の印象的な曲を生み出し続ける作曲家・俊龍による音楽プロジェクト・Sizuk。TVアニメ「リィンカーネーションの花弁」ジョン・V・ノイマン役、佐倉綾音によるエンディング主題歌「零」のカバーが配信開始。また、YouTubeにてMusic Videoがプレミア公開となった。「零」は、アニメ・アイドル楽曲を中心に数々の印象的な曲を生み出し続ける作曲家・俊龍による