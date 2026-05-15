プロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手（25）の妻でモデルの渡辺リサさん（24）が、2026年5月5日にインスタグラムを更新。近影を披露した。「カープの服めっちゃ似合ってる」渡辺さんはインスタグラムで、広島市内のシーシャカフェを訪れた様子を公開。「カープの試合前も後も行っちゃう」といい、カープのロゴがデザインされたスウェット姿で店内で楽しむ写真などを公開した。コメント欄には「あたしも行ってみたいなぁー！ カ