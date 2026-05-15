5月5日（火・祝）に放送された特別番組「TOKYO FM ホリデースペシャル 遠山・潮のこどもの日だよ全員集合 in ＪＡ全農チビリンピック2026」。パーソナリティの遠山大輔と元日向坂46の潮紗理菜が、ＪＡ全農チビリンピック2026が開催された日産スタジアム西ゲート「全農お楽しみ広場」から、公開生放送でお届け！ 12時台は、ゲストに日向坂46・2代目キャプテンの郄橋未来虹さんと、四期生・宮地すみれさんをお迎えしました。本