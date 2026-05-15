グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。5月9日（土）の放送には、BE:FIRSTのSHUNTOさん、LEOさんが登場！ 5月6日（水）にリリースされたシングル「BE:FIRST ALL DAY」について伺いました。（左から）潮紗理菜、SHUNTOさん、LEOさん、遠山大輔◆デビューから5年…怒涛の歩み潮：BE:FIRSTは2021年8月結成の6人組のダンス＆ボー