原油の上下動に翻弄、ドル買い先行も戻す動きドル円１５８円台＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドルや円相場が神経質に振幅している。NY原油先物が105ドル付近に急伸する動きや米債利回りが4.54％台に上昇したことを受けて、ドル買いが先行した。ユーロドルは1.16台半ばから前半へ、ポンドドルは1.33台後半から前半へと下落した。ドル円も158円台前半から158円台後半へと再び上昇。ただ、ドル円の値幅は限定的で