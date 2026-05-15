21:15 カナダ住宅着工件数（4月） 予想24.5万件前回23.59万件 21:30 カナダ国際証券取扱高（3月） 予想N/A前回61.7億カナダドル カナダ製造業売上高（3月） 予想2.8%前回3.6%（前月比) 米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月） 予想9.0前回11.0 22:15 米鉱工業生産指数（4月）22:15 予想0.3%前回-0.5%（前月比) 予想75.8%前回75.7%（設備稼働率) 米